Monaco, une terre de records

Qui peut s’asseoir à la table de Joshua Cheptegei ? Honnêtement, peu d’élus. Hier, pour la Monaco Run, en tout cas, personne n’a su (n’a pu !) rivaliser avec l’Ougandais de 23 ans sur le 5 km route. Dès les premières foulées sur le quai Albert Ier, le coureur de fond a fait la différence sur ses poursuivants. Ne cessant de creuser l’écart au gré des kilomètres avalés. Au terme d’un aller-retour - avec presque aucun virage pour casser le rythme - Joshua Cheptegei a littéralement explosé le record du monde. Au moment de franchir le ruban noir, celui qui est aussi champion du monde en titre du 10 000 mètres route pointait à 12’51. « Un temps de mutant », souffle un connaisseur.

Jimmy Gressier, 2e, 27 secondes derrière

Et pour cause, il pulvérise la marque réalisée par le Kenyan Rhonex Kipruto (13’18) à Valence, le 12 janvier dernier (1). Soit 27 secondes d’avance ! Monstrueux. D’autant que l’Ougandais était, semble-t-il, un poil souffrant. À tel point que l’athlète africain en a laissé ses tripes sur le bitume. Au sens propre comme au figuré. « Aujourd’hui, j’ai laissé de côté mon petit-déjeuner. Donc mon estomac était perturbé. Mais mon esprit était toujours concentré pour courir le plus vite possible. Avec le mental, on peut arriver à ce que l’on veut », a-t-il réagi à chaud.

Deux autres records

Deuxième de la course avec 27 secondes de retard, l’espoir français Jimmy Gressier bat le record d’Europe jusqu’alors détenu par le Suisse Julien Wanders (13’29 lors de la précédente Monaco Run), en 13’18 donc. « Tous les kilomètres sont durs mais on pense à la gagne, on pense à respirer, à relativiser. Le dernier kilomètre pique, c’est là qu’il faut s’accrocher. Je savais que Joshua était au-dessus. Il ne fallait pas se leurrer. Mais quand on l’a en visuel, c’est qu’on fait un bon chrono », sourit Gressier. Enfin, Nick Goolab complète le podium (13’27). Du côté des femmes, la fondeuse française Liv Westphal, récente recordwoman de France du 10 km, a quant à elle bouclé le parcours en 15’31. Avec un nouveau record de France à la clef.