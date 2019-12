Pas de grève pour les enchères à l’Hôtel des ventes de Monte-Carlo mais tout de même quelques embouteillages à signaler au marteau de son président et expert, Franck Baille, ces derniers jours.

Sans surprise le pic d’intérêts des collectionneurs internationaux s’est focalisé sur le lot 400 du catalogue de pierres précieuses concocté par l’experte en gemmologie, Chantal Beauvois.

« Une source de saphirs qui est devenue légendaire »

Entièrement pavée de diamants, une chevalière sertie d’un exceptionnel saphir du Cachemire de taille coussin ancienne pesant 18,42 carats a ainsi été adjugée 1 110 000 euros (hors frais), contre une estimation basse de 800 000 euros.

Pour saisir la rareté de cette gemme d’un bleu pur, il fallait se plonger dans le certificat du laboratoire Gübelin en appendice. « L’île de Ceylan a été la première source de saphirs au monde et est restée pendant des siècles le fournisseur de ces pierres de qualité gemme. De même que pour les rubis, la lointaine vallée du Mogok au Myanmar est devenue une source primaire de saphirs de belle qualité. Cependant l’événement le plus important dans l’histoire du saphir a eu lieu au début des années 1880. Un éboulement dans les montagnes de l’Himalaya, au Cachemire, a révélé une source de saphirs qui est devenue légendaire pour la qualité de ses pierres. La douce couleur bleue très spéciale des saphirs du Cachemire forge leur identité, elle est très recherchée des connaisseurs et collectionneurs. » T.M.