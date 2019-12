Monaco Telecom s’engage auprès de la Fondation Albert II

Martin Peronnet, directeur général de Monaco Telecom, a officialisé dernièrement le soutien de l’opérateur monégasque à la Fondation Prince Albert II de Monaco, en remettant à Olivier Wenden, vice-président administrateur délégué, un don provenant des revenus liés à la dématérialisation de ses factures clients, de 16 537,50 euros.

Chaque mois, Monaco Telecom émet quelque 22 000 factures dont 85 % sont aujourd’hui adressées par voie électronique. Une réduction drastique de leur consommation de papier en complète adéquation avec la politique environnementale déployée par l’entreprise ces dernières années.

Adhésion à la Charte du bois

Le montant reversé à la Fondation Prince Albert II de Monaco contribuera à soutenir des projets liés à la préservation des forêts et de la biodiversité qu’elles abritent. La déforestation reste en effet un problème majeur encore en progression dans certaines régions du monde. Diminuer la consommation de papier permet de lutter contre cette menace écologique mais également d’économiser les ressources en eau et en énergie.

Consciente de ces enjeux, et afin d’aller plus loin dans son engagement, la direction de Monaco Telecom a souhaité adhérer, ce même jour, à la Charte sur le bois, portée par la Fondation Prince Albert II de Monaco aux côtés du gouvernement princier, de MC2D (Monaco Développement durable) et de l’IMEDD (Institut méditerranéen d’études et du développement durable).

La Charte sur le bois, composante de l’initiative « Monaco s’engage contre la déforestation », souhaite sensibiliser les entreprises monégasques à favoriser une utilisation responsable des produits bois et dérivés que ce soit au travers de leurs achats ou dans le cadre de leur relation clients/fournisseurs. Près de 60 entreprises monégasques se sont déjà engagées à adopter un comportement exemplaire en adhérant à la charte ; les pratiques les plus vertueuses et efficaces ont été récompensées lors d’une remise des prix annuelle qui a eu lieu jeudi 5 décembre, à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo.