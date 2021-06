Monaco Telecom annonce le déploiement de la fibre dans 100% des foyers d'ici à la fin 2022

Une box dernière génération plus performante et... green

"C’est la dernière génération de box disponible sur le marché à ce jour", affirme Martin Peronnet. Elle permet jusqu’à 1 Gbps en débit montant (soit le flux qui permet l’envoi de données sur internet, via les e-mails, le partage de photos sur les réseaux sociaux par exemple) et 10 Gbps en débit descendant (soit le flux qui permet la réception de données et qui conditionne, entre autres, la rapidité à laquelle vous surfez sur internet).

Un réseau que l’opérateur monégasque veut encore plus puissant que celui qui se déploie dans le pays voisin. "Nous avons choisi de déployer une architecture très nouvelle qui s’appelle XGS-PON, permettant de faire passer des débits jusqu’à 10 Gbps. À titre d’exemple, Orange et SFR en France proposent jusqu’à 2 Gbps. Free, dans certains endroits, propose jusqu’à 10 Gbps. Mais c’est le seul opérateur."

Cette nouvelle box présente par ailleurs deux nouveautés. "D’abord une nouvelle norme Wifi 6, plus puissante. Ce qui fait que la couverture, la rapidité et la stabilité du réseau sont améliorées. Ce qui est non négligeable lorsque plusieurs personnes sont connectées à internet en même temps au sein d’un même foyer."

Elle intègre également la technologie Wi-Fi mesh "qui crée un réseau cohérent dans l’ensemble de l’appartement, avec un seul et unique réseau". Oubliez, donc, les répéteurs sans fil ou le recours à plusieurs boxes pour étendre votre signal WiFi.

La nouvelle box fibre présente aussi une dimension green. "Elle est fabriquée uniquement à partir de plastiques recyclés et est conçue pour être reconditionnée. Elle est également équipée d’un module permettant aux abonnés de piloter le mode veille pour réaliser des économies d’énergie."

Et le directeur général de Monaco Telecom de poursuivre: "Le Bureau Veritas Footprint en Suisse a expertisé cette box et a constaté qu’elle a une empreinte carbone 21% inférieure aux box équivalentes."