Monaco sur le podium

La 11e Monaco Optimist Team Race, organisée par le Yacht-club, s’est conclue ce week-end. Cette compétition de team-racing est une occasion unique pour des jeunes venus du monde entier de s’affronter à armes égales. « C’est toujours un honneur et un réel plaisir d’accueillir cette régate, assure Bernard d’Alessandri, secrétaire général du YCM. Nous sommes très heureux de travailler sur ce format dont la notion d’esprit d’équipe est bien plus poussée que sur d’autres événements. »

Pas de temps mort

De bout en bout, cette édition aura tenu ses promesses, en termes de participation tout d’abord avec 20 équipes en lice et 19 nations représentées par 80 coureurs. Une première depuis la création de l’épreuve. Les conditions exceptionnelles, oscillant de 6 à 15 nœuds avec une mer plate, ont également facilité l’enchaînement des 207 matchs pendant les quatre jours de régate.

Suspense haletant

L’équipe monégasque, composée de Noah Garcia, Leonardo Bonelli, d’Alessandro et Matteo Asscher, a joué au jeu des chaises musicales pendant toute la phase de qualification. Occupant un temps la 4e place derrière les Finlandais du Helsingfors Segelklubb, Monaco a de nouveau bousculé le trio de tête remontant sur la troisième marche du podium provisoire vendredi soir avant de se faire doubler par les Ukrainiens l’avant-dernier jour.

Il n’aura fallu que quelques heures ce dimanche pour que le suspense touche à sa fin avec une victoire finale des États-Unis. Leaders au classement général depuis le coup d’envoi des hostilités, la formation venant d’outre-Atlantique a largement mérité cette première place malgré une concurrence intraitable en témoigne la niaque des Suédois, constamment sur leurs talons. Monaco arrache finalement la troisième place aux Ukrainiens qui laissent ainsi s’échapper le podium qui leur était pourtant accessible.

« Nous avions pour objectif de terminer en finale et on l’a fait, a commenté Noah Garcia à l’issue de la remise des prix. Nous sommes contents de cette place surtout avec la concurrence qu’il y avait et le niveau toujours plus élevé. »

Tourné vers l’international

Toujours enclin à renforcer ses relations vers l’international, le Yacht-club de Monaco joue un rôle incontournable dans le rayonnement de la Principauté. C’est dans cette démarche qu’est mis en place cette année un échange entre Monaco et la Chine permettant aux trois premiers du classement de la Monaco Optimist Team Race de s’envoler à la fin du mois d’août 2020 pour Sanya et le Visun Royal Yacht Club. Ce déplacement leur permettra de participer, en tant qu’invités, à la Monaco Optimist Team Race China Regional Qualification Trail. Organisée à l’issue de quatre compétitions pré-sélectives, cette régate nationale permet aux concurrents chinois de décrocher leur place pour la prochaine MOTR.

Le Yacht-club de Monaco poursuit cette année sur les chapeaux de roues, enchaînant les événements sociaux et sportifs. Alors que la Monaco Optimist Team Race battait son plein sur les quais et dans la baie monégasque, le pont supérieur du club house réunissait, vendredi soir, pas moins de 500 invités aux côtés d’artistes internationaux, dont Martin Solveig, à l’occasion du Nouvel An russe.

Une semaine chargée qui en annonce une autre avec l’organisation le week-end prochain (16-19 janvier) du 3e acte des Monaco Sportsboat Winter Series, rendez-vous incontournable des régatiers de J/70 et de Melges 20, avant de mettre le cap sur la 36e édition de la Primo Cup - Trophée Credit Suisse, du 6 au 9 février prochain.