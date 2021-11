Monaco s’illumine aux couleurs des fêtes de Noël

Quelque 112 motifs transversaux, 615 motifs sur candélabres et 19 scénographies – tous renouvelés cette année – ont été installés un peu partout dans les rues de la Principauté.

Des décorations lumineuses respectueuses de l'environnement. En effet, les illuminations sont exclusivement équipées de LED permettant de réduire la consommation électrique et un système de détection des pannes permet d’assurer un meilleur suivi énergétique.

Par ailleurs, la majorité des décors ont été fabriqués à partir de structures 100% biodégradables issues de la canne à sucre et d’aluminium recyclé et recyclable garanti sans OGM. Les guirlandes électriques sont, quant à elles, collectées et recyclées par compostage industriel ou naturel après usage.

Comme l’année dernière, il sera possible d’interagir avec certaines illuminations grâce à deux applications : Playcolor Monaco pour modifier les couleurs des motifs et PlayMagic pour voir le père Noël et d’autres personnages en réalité augmentée.

Cette technologie sera disponible au Marché de la Condamine, sur la Promenade Honoré II ainsi qu’au Parc Princesse Antoinette.

Résidents et visiteurs de la Principauté pourront ainsi profiter de la magie des lumières de Noël jusqu’au 2

janvier 2022 – à l’exception du quartier de Fontvieille qui maintiendra ses illuminations jusqu’à la fin du Festival du Cirque de Monte-Carlo.