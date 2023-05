Monaco se prépare (déjà) pour l’Exposition universelle d'Osaka en 2025

Forcément la pandémie a bouleversé les calendriers internationaux. En décalant d’une année l’Exposition universelle de Dubaï, de 2020 à 2021, elle a réduit le delta entre les deux éditions de ce grand barnum mondial, qui se tient d’ordinaire, à cinq années d’intervalle. Rendez-vous est d’ores et déjà pris à Osaka au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025 autour d’un thème global: concevoir la société future pour nos vies.

Un pavillon dans un jardin

Les autorités japonaises ont choisi, l’île de Yumeshima sur laquelle c’est une véritable ville de 155 hectares qui sera bâtie pour former le site de l’Expo 2025 où convergeront les nations du monde entier. La Principauté sera à nouveau de la partie… et les équipes de Pavillon Monaco planchent déjà sur leur présence sur place. Dans le concret, car la construction du pavillon national doit démarrer dès le mois de septembre.

"Ce sera un pavillon assez végétal", promet Albert Croési, qui dirige l’équipe de Pavillon Monaco. "Nous disposons d’une parcelle de 1.000 mètres carrés, où nous allons construire un bâtiment de 400 mètres carrés et aménager un jardin de 600 mètres carrés". Les détails et la philosophie de la maison monégasque au sein de cette Exposition universelle restent dans l’ombre pour l’heure. Avant une première présentation envisagée au premier trimestre de l’année 2024 pour expliquer la scénographie et le thème qui sera développé.

Des jeunes à nouveau sollicités

En même temps que la structure du bâtiment prend forme, les équipes de Pavillon Monaco prévoient sa gestion à venir. Et comme cela a été fait pour Dubaï en 2021, ce sont des jeunes de la Principauté et des communes limitrophes qui seront sollicités pour faire vivre au quotidien l’établissement.

"J’avais fait le choix de recruter 52 jeunes gens de Monaco pour Dubaï, cela a été une grande réussite et une aventure unique pour eux. D’ailleurs ils veulent tous revenir, sourit Albert Croési. Mais j’aimerais en amener de nouveaux, pour leur faire vivre cette expérience". L’appel à candidatures devrait être ouvert au début du second semestre 2023.

Pour l’heure, ce sont des poètes en herbe que recherche l’équipe organisatrice. Pour d’ores et déjà se mettre à l’heure japonaise, ou presque, en pratiquant l’art du haïku, ces petits poèmes traditionnels du pays du soleil levant, contenant seulement 17 syllabes, scandés pour décrire un instant d’émotion. Sur les réseaux sociaux, l’équipe de Pavillon Monaco a lancé un appel à des Monégasques de tout âge pour qu’ils se filment en récitant un poème de leur choix pendant trente secondes, en français. Une quinzaine sera sélectionnée pour produire une vidéo qui sera diffusée dans le pavillon de Monaco à Osaka.