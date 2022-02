Monaco se mobilise pour reconstruire une passerelle de Vintimille détruite par la tempête Alex

Elle est aujourd’hui le seul stigmate visible en surface du passage de la tempête Alex, le 3 octobre 2020, quand avait déferlé sur Vintimille une immense vague de boue qui avait noyé le cœur de ville.

La passerelle située dans le centre-ville de Vintimille et qui constitue pour les piétons un accès direct entre la nouvelle et la vieille ville, avait été détruite en partie.

"Une volonté du prince Albert"

Aujourd’hui, à l’image du pont d’Avignon il ne reste que quelques mètres de cette petite structure qui enjambe la Roya. Et la commune de la Riviera italienne est comme coupée en deux.

Monaco qui, depuis quelques années, regarde du côté de la cité italienne - où elle a créé son 3e port Cala del Forte et où se construit une marina ultramoderne - se mobilise pour aider la commune de Vintimille à reconstruire la passerelle.

Via la création d’une association, Les amis de la passerelle, la Principauté va financer tout ou partie de cette reconstruction.

Le président de cette association n’est autre qu’Aleco Keusseoglou, le président de la Société d’exploitation des ports de Monaco (SEPM).

"Aider Vintimille à reconstruire cette passerelle, c’est une volonté du prince Albert. Cette structure est très utilisée par les piétons et avec Cala del Forte et le développement de la marina, il est certain qu’elle va devenir stratégique pour la ville de Vintimille", justifie-t-il.

La reconstruction estimée à 7 M€

Le projet de reconstruction a été validé en fin d’année par la ville de Vintimille. Coût estimé: 7 millions d’euros. "Nous cherchons des donateurs, poursuit Aleco Keusseoglou. L’association ne pourra pas financer la passerelle à 100%. Nous allons toutefois essayer de trouver un maximum de dons, et la ville complétera."