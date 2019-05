Monaco-Saint-Pétersbourg à l’électrique !

En donnant le départ de l’Electric Marathon hier après-midi depuis le chapiteau de Fontvieille, le prince Albert II a accompagné une course singulière. En effet, sept véhicules électriques ont pris la route direction Saint-Pétersbourg en Russie. Le périple a été tracé à travers dix pays et 29 villes pour avaler 4 700 kilomètres d’asphalte jusqu’au 6 juin.

La course n’est pas une première, elle est organisée depuis neuf ans avec des véhicules électriques modernes, et d’autres anciens dont le moteur thermique a été remplacé par un système électrique.

Une course aussi éducative

« Généralement, le rallye part de Tallinn en Estonie et vient jusqu’à Monaco. Cette année, nous avons décidé de faire le contraire », détaille Juri Tamm, consul honoraire de Monaco en Estonie et organisateur de la course.

L’occasion d’accueillir, parmi les équipages, deux étudiants de l’IUM qui vont conduire une Tesla S jusqu’en Russie.

« Cette course conjugue sécurité et éducation. Le but est aussi de promouvoir l’utilisation de véhicules électriques et le transport responsable », continue Juri Tamm qui explique qu’à chaque étape, la troupe mettra en avant les qualités de l’électrique sur la route.

Après être partis du chapiteau, hier soir, les équipages devaient passer leur première nuit à Gênes en Italie.