Monaco s’engage pour l’éducation en Afrique

Une signature qui pourrait changer beaucoup en Afrique. En apposant leurs paraphes respectives sur un document, Gilles Tonelli, conseiller de gouvernement -ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, et Jean-Michel Severino, président d’Investisseurs & Partenaires, ont entériné un partenariat pour créer, à l’horizon 2020, un fonds d’investissement d’impact traitant « des problèmes d’accès, d’équité, de qualité et de pertinence de l’éducation sur le continent africain ». Et ce, de l’enseignement préscolaire jusqu’à l’enseignement supérieur et la formation professionnelle. Voici ce qu’il faut en retenir.

Un constat très alarmant

Les chiffres sont effrayants. Malgré des investissements massifs pour faciliter l’accès à l’éducation de base universelle, trente millions d’enfants ne sont toujours pas à l’école primaire selon l’UNESCO. Un constat qui se ressent...