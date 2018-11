Monaco s'active pour la préservation des océans

C'était il y a quelques jours à Bali. La cinquième édition de la Conférence internationale « Our ocean » réunissait des décideurs du monde entier pour préserver les mers et océans. Le rendez-vous a été initié en 2014 par John Kerry et entend bâtir une nouvelle relation entre l'homme et la mer.

Particulièrement soucieux de ces questions, le prince Albert II était de la partie, accompagné d'une délégation monégasque composée de Bernard Fautrier, vice-président administrateur-délégué de la Fondation Prince Albert II, Robert Calcagno, directeur général de...