Monaco Run : pluie de records sur l’asphalte

Il fallait se pincer pour y croire. Non, le chronomètre n’était pas défectueux au moment où Joshua Cheptegei a franchi la ligne d’arrivée sous les yeux des spectateurs agglutinés derrière les barrières. À l’horloge, le temps semble pourtant délirant : 12 minutes et 51 secondes pour avaler les cinq kilomètres de cette Monaco Run (1). Record du monde explosé ! Avec 27 secondes d’avance, s’il vous plaît. À peine le temps de requinquer un corps meurtri par un sprint permanent que l’Ougandais de 23 ans doit déjà poser devant les photographes. Il brandit avec fierté la pancarte « World Record ». Il était la tête d’affiche de cette deuxième édition. Il n’a pas flanché.

Une jeune épreuve

Une course phare, le 5 km Herculis, durant laquelle plusieurs records - européen et nationaux - ont littéralement explosé (lire en pages sports). « Deux années de suite que le record mondial explose, c’est incroyable, confie Didier Boinon, organisateur de la Monaco Run pour la Fédération monégasque d’athlétisme. Tout le monde est conscient que c’est une épreuve jeune (2). Autant l’an passé, on pouvait nous dire qu’on était opportuniste. Autant là, le circuit de la Monaco Run va attirer des convoitises pour ceux qui veulent se tester sur cette distance. »

Mais la Monaco Run, ce ne sont pas que des athlètes de haut niveau. Ce sont aussi des férus de course à pied, des licenciés, des anonymes qui se prêtent à un challenge sportif. Bref, toute la diversité du sport que l’on aime. À l’instar de cette manifestation qui a fait la part belle, tout le week-end, à d’autres épreuves : le 1000 mètres, d’abord, puis le city-trail de 10 kilomètres, cette discipline qui consiste à enchaîner les escaliers, montées et descentes en circuit urbain. « En tout, ce sont plus de 1150 coureurs qui ont participé », se félicite Didier Boinon.