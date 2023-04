Monaco révise à la hausse certains de ses tarifs loisirs

Jusqu’à plus de… 60% ! La décision d’augmenter les tarifs des activités de loisirs à Monaco a été prise lors du dernier conseil communal, fin mars, alors qu’aucun tarif n’avait été augmenté depuis 2017. Les élus ont acté à l’unanimité une hausse majeure du coût des prestations de l’Académie de musique et de théâtre (lire ci-dessous) ainsi que du prix des entrées à la piscine Saint-Charles et au stade nautique Rainier-III pour le public venant de l’extérieur, tout en exonérant les résidents et les Monégasques. Cette nouvelle tarification sera effective à la réouverture des sites nautiques et lors de la prochaine rentrée scolaire.

Inflation oblige, le conseil communal a cependant voulu limiter les conséquences sur le pouvoir d’achat des Monégasques et des résidents. "Au sein de cette hausse de tarifs, nous avons vraiment cherché à privilégier les Monégasques, les seniors, les plus jeunes mais aussi les travailleurs en Principauté", a précisé le maire de Monaco, Georges Marsan.

60 et 50 % d’augmentation

Ainsi, pour les piscines de Monaco, l’augmentation, et pas des moindres, touchera avant tout les personnes extérieures à la Principauté qui voudront se rendre par exemple au stade nautique Rainier-III.

Rien que pour ce site et uniquement pour les non-résidents, le prix de l’entrée prendra… 60 % d’augmentation pour les adultes et 50 % pour les jeunes âgés de 3 à 17 ans. L’entrée passe ainsi respectivement de 7,5 euros à… 12 euros et de 6 à 9 euros pour les plus jeunes.

Autre exemple d’augmentation : le tarif de dix entrées adultes qui passe de 60,75 à 108 euros ou encore le tarif horaire réhaussé de 60 %, passant à 40 euros pour dix heures et 116 euros pour trente heures.

Cette majoration se fait au profit des résidents, des Monégasques, des jeunes et des seniors qui, eux, ne sont pas concernés par cette envolée des prix. Au contraire. L’entrée pour les plus jeunes baisse de 6,2 %, passant de 4,8 euros à 4,5, et celle des adultes ne bouge pas.

Le tarif réduit des adultes (étudiants, Cercle A employé de mairie ou personnes en situation de handicap) diminue lui aussi pour les résidents (-16,6 %), passant de 5,4 à 4,5 euros.

Gratuit pour les plus de 60 ans

Le geste le plus fort de cette nouvelle grille de tarifs reste la gratuité des piscines pour les seniors (résidents et Monégasques). Elle est désormais ouverte aux plus de 60 ans alors qu’elle ne l’était jusque-là qu’aux plus de 65 ans.

Les tarifs de la piscine Saint-Charles, eux, ne différencient pas les résidents des extérieurs et subissent eux aussi une flambée des prix. De manière générale, ils augmentent de 2,13 % pour l’entrée unique, passant de 4,7 à 4,8 euros ; et de 15 % pour le carnet de dix entrées fixé désormais à 43,2 euros. Le nageur paiera celui de 20 entrées 81,2 euros.

Les tarifs réduits augmentent jusqu’à 17,1 % pour la carte de vingt entrées. Les activités annexes prennent, elles aussi, entre 3 et 33 % d’augmentation selon les cases avec une petite exception : à savoir la baisse des tarifs de la leçon d’aquabike à l’unité d’une demi-heure qui passe de 7,5 euros à 7.

Les élus ont insisté lors du conseil communal pour dire qu’aucun tarif n’avait été augmenté depuis six ans. La hausse du coût de l’énergie et l’inflation restant la raison principale de cette grille tarifaire inédite.

Les ateliers jeunes publics de céramique, de dessin ou encore de peinture prennent dix euros d'augmentation sur les tarifs de l'année. Photo Cyril Dodergny.

Même sort pour les ateliers, la musique et le théâtre Les tarifs de l’académie Rainier-III subissent le même sort que ceux pratiqués pour les deux centres nautiques de Monaco puisqu’ils ont été pour la plupart doublés. Ainsi, pour les élèves de l’académie qui n’ont pas d’attache à Monaco, le cursus scolaire passe de 300 à 600 euros pour l’année tandis que pour les élèves scolarisés à Monaco ou dont les parents travaillent en Principauté, il passe de 125 euros à 200. Les tarifs des stages pratiques amateurs prennent également entre 5 et 15 euros d’augmentation à l’instar des cours de céramique qui passent de 320 euros à l’année à 335 euros.