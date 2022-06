"Bien que le printemps ait été marqué par une reprise de l’activité économique et que la saison estivale s’annonce positive, le gouvernement et la commune souhaitent continuer à soutenir les commerçants et les restaurateurs de la Principauté sur les prochains mois", fait savoir l'Etat monégasque dans un communiqué.

Ainsi, à l’image des mois de janvier à mars 2022, la Mairie accordera une remise de 50% sur l’occupation de la voie publique, et l'exécutif prendra en charge les 50% restants. Les établissements bénéficieront de cette aide sans aucune démarche de leur part et seront tenus informés par les services municipaux.