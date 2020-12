Monaco renforce les règles sanitaires pour se restaurer sur les marchés de la Condamine et de Monte-Carlo

En raison de la crise sanitaire, faire ses emplettes ou se restaurer aux marchés de la Condamine et de Monte-Carlo sont désormais des loisirs soumis à des règles plus drastiques. On fait le point.

La réservation est obligatoire midi et soir pour déjeuner et dîner aux marchés de la Condamine et de Monte-Carlo, conformément au renforcement des obligations sanitaires annoncé par le gouvernement princier. Les réservations sont à faire directement auprès des commerçants qui ont des tables attribuées:

- BYO 06.40.62.47.19.

- Kodera 06.78.63.98.45.

- La Maison des Pâtes 06 80 86 85 59 ou +377.97.77.56.21.

- Le Comptoir +377.97.98.09.90.

- Truffle Gourmet 06.43.91.71.61.

- U Tapu 06.07.93.18.33. Le marché de la Condamine sera fermé les soirs des 31 décembre et 1er janvier. Il n’y aura pas de consommation sur place le midi le 1er janvier. Par ailleurs, le 1er janvier, seule la cabine "Costa" sera ouverte de 6 h à 14 h. Les fleuristes seront, eux, présents tous les jours. Au marché de Monte-Carlo, le 1er janvier, la cabine « Costa » sera ouverte de 6 h à 14 h et « Lo Sfizio Street » sera ouvert pour le service du midi. Le fleuriste "La rose d’Eze" sera présent les 31 décembre ainsi que le 1er janvier.