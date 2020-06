Monaco rend un dernier hommage à la baronne de Massy

La baronne Elizabeth-Ann de Massy a été accompagnée jusqu’à sa dernière demeure, hier, par son cousin germain le Prince souverain, son épouse et la famille princière, dont les enfants et le frère de la défunte – Mélanie-Antoinette de Massy, Jean-Léonard Taubert de Massy et Christian de Massy, ainsi que leurs proches et amis.

Les mesures liées à la crise sanitaire ont limité le nombre de fidèles et seulement quelque deux cent cinquante personnes ont pu se réunir en la cathédrale de Monaco.

La messe de funérailles, présidée par Monseigneur Dominique-Marie David, était particulièrement émouvante, dans une sobriété et une solennité singulières. Participait également à cette cérémonie Monseigneur Bernard Barsi, prédécesseur de l’actuel archevêque.

Dans l’homélie prononcée par le père Philippe Blanc, la métaphore du monde du tennis a rappelé l’attachement de la baronne au sport pour lequel elle était très impliquée : « Dans nos vies, les coups droits sont parfois hésitants, les revers du quotidien sont déroutants, mais entraînés par le Christ, nous sommes sûrs de gagner le match car c’est lui qui nous libère du filet de la mort et nous appelle à vivre de sa vie. Le trophée qui nous est promis, c’est la gloire éternelle, c’est le bonheur de voir Dieu et de nous tenir en sa présence. »

Et alors que la famille pleurait la perte d’Elizabeth-Ann, le prêtre a souligné : « C’est l’heure de l’espérance et de la confiance puisque le Seigneur nous dit qu’il nous emmènera auprès de lui. C’est bien cette confiance qui s’exprimait dans les moments de prière que nous avons vécus en petite communauté avec Elizabeth-Ann. (...) Le Christ est notre guide et notre compagnon de route. Il vient nous rejoindre pour nous conduire à son Père et notre Père, pour que nous prenions place dans la demeure qui a été préparée pour nous. Par son amour offert, il a ouvert pour Elizabeth-Ann, et pour nous un jour, les portes de la vie nouvelle, de la vie éternelle. C’est là que nous serons tous rassemblés dans la communion des saints et que nous chanterons la gloire de Dieu. »

S’en est suivie une méditation au Grand orgue par le titulaire Oivier Vernet.

« Toute sa vie dévouée à Monaco »