Monaco recycle le matériel de puériculture... pour la bonne cause

C’est une initiative à la fois bonne pour la planète et remplie d’humanité. La collecte d’objets de puériculture et de petite enfance bat son plein à l’Espace Léo-Ferré. Depuis hier et jusqu’à ce soir, les sessions de récolte sont ouvertes entre 13 h et 18 h et permettent à deux associations locales de récupérer des objets qui seront ensuite redistribués à des personnes dans le besoin. Cette année, ce sont les associations Mission Enfance ainsi que MIR Nice-Monaco qui bénéficieront des dons. Une aubaine pour Monique Brok, bénévole chez Mission Enfance.

"Nous nous servons des biens récoltés ici pour meubler plusieurs pouponnières au Burkina Faso. Elles ont pratiquement toutes les équipements des crèches monégasques, c’est génial", sourit-elle.

Aider les plus nécessiteux

Organisée par la mairie de Monaco depuis le mois d’octobre 2018 et sur des thèmes divers -- à Noël avait par exemple eu lieu une récolte de jouets --, la collecte est toujours un moment particulièrement attendu par les bénévoles des associations. Elle permet de recycler les poussettes, matelas à langer, pèse-bébé, porte-bébé, sièges auto et autres mini-robots culinaires pour bébé qui sont généreusement offerts, et d’en faire profiter un maximum de personnes.

Réduire le gaspillage

Au-delà de l’aide aux personnes dans le besoin, cette récolte permet aussi de "limiter le gaspillage et de favoriser l’économie circulaire", selon Raoul Viora, président de l’association MC2D, partenaire de l’événement.

Alors si vous aussi, vous souhaitez participer à la collecte et donner vos objets propres et en bon état, n’hésitez pas à franchir les portes de l’Espace Léo-Ferré cet après-midi, de 13h à 18h.