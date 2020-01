Monaco qualifié sans briller

Après avoir battu Marseille Air Bel (3-0) au tour précédent, les joueurs de Frédéric Barilaro, leaders de leur poule en championnat, recevaient Colomiers, 7e dans la même poule.

Secoués d’entrée, Okou et ses coéquipiers ont vite souffert du pressing mis en place par les visiteurs. Pris à la gorge, les Monégasques ont ensuite progressivement mis leur jeu en place. L’ASM a finalement mis le pied sur le ballon, le récupérant de plus en plus haut et se créant ainsi des occasions. Seulement, les Rouge et Blanc ont manqué de réussite dans les trente derniers mètres. Mais à force de marteler la cage adverse, ils ont fini par trouver la faille. Sur un redoublement à l’entrée de la surface, Akliouche a fusillé le gardien qui n’a pu que dévier la frappe de l’attaquant monégasque dans son but (1-0, 32’).

La réponse de Colomiers ne s’est pas fait attendre. Quelques secondes plus tard, les joueurs de Cyril Garson sont passés tout proche de l’égalisation, la faute à une défense locale beaucoup trop passive.

Au retour des vestiaires, la pression mise par Colomiers n’a pas duré. Quelques minutes après la reprise, les Monégasques se sont défaits du marquage sur une déviation au milieu du terrain. À deux contre un, Arlotti n’avait plus qu’à conclure pour mettre son équipe à l’abri (2-0, 52’).

« Pas un bon match »

Les joueurs de Frédéric Barilaro ont enfoncé le clou sur un corner direct d’Hora Ribeiro (3-0, 58’). Problème, toujours aussi fragile en défense, l’AS Monaco s’est fait punir sur penalty (inscrit par Traoré) après une faute grossière dans la surface (3-1, 68’).

Decarpentrie (4-1, 70’) et Florentine (4-2, 75’) ont respectivement inscrit les deux derniers buts de la partie en l’espace de cinq minutes.

Au coup de sifflet final, Frédéric Barilaro n’était pas vraiment satisfait de la prestation de ses joueurs. « Ce n’était pas un bon match. On a concédé beaucoup trop d’occasions. Si on veut espérer quelque chose il faut qu’on soit plus solide. Offensivement c’est intéressant mais défensivement c’est insuffisant. »