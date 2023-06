La mairie de Monaco peine à recruter des assistantes maternelles

Comment se passe le recrutement?

Pour postuler, la démarche est, dans un premier temps, assez simple puisqu’il suffit d’adresser une demande au service Petite enfance et familles à la mairie par courrier. Cependant, il est nécessaire de répondre à quelques pré-requis avant de se lancer.

Déjà, le ou la candidate devra avoir un appartement à Monaco avec un espace aménageable pour les enfants et de la place pour disposer des lits parapluie ou matelas dans une chambre. Il ne devra en outre ne pas posséder de chien, ni de chat ou encore d’animaux type NAC. De plus, si le candidat est parent d’un enfant de moins de 18 mois, la procédure sera reportée.

Des connaissances sur l’hygiène alimentaire

Une fois la candidature reçue, différents entretiens auront lieu avec la coordinatrice des crèches municipales, mais aussi avec une assistante sociale et un psychologue de la Direction de l’action et de l’aide sociales (Dasa). Ces entrevues, pour certaines à domicile, auront pour but de connaître les motivations à exercer cette profession, d’évaluer le confort, la sécurité que peut offrir le logement. Il est nécessaire également de rencontrer la famille, époux et enfants pour échanger avec eux sur ce projet.

Deux semaines de stage en structure collective sont à effectuer. Ces stages ont pour but d’acquérir les connaissances nécessaires à l’accueil de l’enfant et de sa famille, d’apprendre à répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant et l’accompagner dans ses apprentissages en garantissant sa sécurité physique et affective ou encore compléter et parfaire ses connaissances en matière d’hygiène alimentaire.

Un stage et une formation

Au regard de ces différents avis, le directeur de la Dasa accordera ou non l’agrément. Ce dernier est donné la première fois pour une année et pour un ou deux enfants puis renouvelé ensuite tous les trois ans. L’agrément peut augmenter jusqu’à trois enfants au maximum

Une fois titulaire de l’agrément, la procédure de recrutement est mise en place pour permettre à l’assistante maternelle de rejoindre la crèche familiale du service Petite enfance et familles de la mairie de Monaco et ainsi débuter ses nouvelles fonctions. Le service met à disposition le matériel (lit, poussette, chaise,….) adapté, les jeux, jouets correspondants à l’âge des enfants, les couches, les produits d’hygiène. Il appartient à l’assistante maternelle d’acheter tout ce qu’il faut pour la préparation des repas.

La rémunération pour l’accueil d’un enfant est de 1 206 euros net mensuels. Pour le deuxième enfant, le taux journalier est de 46 euros par nombre de jours de garde (22 jours maximum).