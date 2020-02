Monaco passe au compteur électrique intelligent

Il faudra seize mois à la SMEG pour équiper l’ensemble de la Principauté. Ce qui représente 25.000 nouveaux compteurs à poser. Sauf à quelques endroits, comme à la tour Odéon, où une expérimentation de Nexio est menée depuis 2015. Et les résultats ont engagé la SMEG a étendre le processus.

Un pari important pour le gouvernement et la SMEG qui investissent neuf millions d’euros hors taxe dans le déploiement de cet outil.

Pour les plus craintifs de cette nouvelle technologie - dont le projet similaire baptisé Linky a fait débat en France - la SMEG et le gouvernement s’engagent de concert à ce que le compteur Nexio soit sécurisé et que les données qu’il génère soient protégées, cryptées et seulement à destination de son utilisateur.

En parallèle, il ne sera pas non plus possible de détecter des utilisateurs qui ont des comportements peu vertueux et surconsomment de l’électricité dans leur logement.

"Le but n’est pas de fliquer les utilisateurs, ils feront ce qu’ils veulent", assure Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre pour l’Équipement, l’Urbanisme et les Finances, "mais nous espérons que chacun et chacune apporte, dans sa vie quotidienne, sa pierre à l’édifice pour encourager la prise de conscience et agir avec efficacité sur ses dépenses énergétiques".

Une volonté partagée par Thomas Battaglione: "Nous voulons embarquer avec nous les 25.000 clients pour arriver à une décroissance de notre consommation électrique en Principauté".

Le pari est lancé, réponse dans quelques années...

Une technologie filaire, différente des compteurs Linky en France