Vanessa Paradis achevait vendredi soir la tournée de son nouvel album Les Sources à l’Opéra de Monaco, dans le cadre du Sporting Summer Festival (1). En grande forme, entourée de six musiciens, la chanteuse a emballé le public de la salle Garnier, qui affichait complet pour l’occasion. Commencé par ses nouvelles chansons, le concert s’est poursuivi par un long medley de tous ses albums et s’est achevé sur ses plus grands succès, dont l’inaltérable Joe le Taxi, chanté en chœur avec la salle.

Après un concert soporifique, il y a quelques années au Sporting, on a retrouvé la grande Vanessa des années Gainsbourg/Kravitz. Silhouette adolescente et gracile sur laquelle les années ne semblent pas avoir de prise, elle n’a pas arrêté de danser de toute la soirée ! Le public de Garnier, qu’elle avait invité à quitter ses fauteuils et à lâcher ses smartphones pour se rassembler debout face à la scène, ne s’est pas privé pour en faire autant.