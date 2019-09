Nicole Kidman maîtresse de cérémonie du Gala des océans

Alors que les experts scientifiques du GIEC, réunis en ce moment même à Monaco, se disent alarmés par le sort des océans, c’est le tout Hollywood qui fera front pour porter ce message d’urgence, jeudi prochain sur les Terrasses de l’Opéra de Monte-Carlo.

Invité d’honneur de la 3e édition du Gala des Océans, organisé par la Fondation Prince Albert II avec le soutien de Milutin Gatsby, Robert Redford a été rejoint par un impressionnant casting hollywoodien ces dernières heures.

Prix Spécial du 70e Festival de Cannes en 2017, année où elle reçut également un Emmy Award et un Golden Globe comme meilleure actrice dans la série TV Big Little Lies, Nicole Kidman sera l’une des maîtresses de cérémonie du Gala des océans version 2019. L’héroïne de Moulin Rouge et Eyes Wide Shut présentera trois lots lors de la vente aux enchères caritative orchestrée par le fantasque et efficace Simon de Pury.

« De notre devoir de restaurer ce que nous avons fait »

Un rôle qu’elle partagera avec l’actrice fétiche de Quentin Tarantino, Uma Thurman (Pulp Fiction, Kill Bill), et Andy Garcia (Les Incorruptibles, Le Parrain 3, Ocean’s Eleven), qui a justifié son engagement en ces mots. « Nous ne pouvons plus rester silencieux face à la dégradation de nos mers en raison de la pollution, de la surpêche ou du trafic maritime intense. Il est de notre devoir de restaurer ce que nous avons détruit. »

S’ajoutent les présences de l’acteur chinois Li Chen et sa compatriote chanteuse G.E.M, ou encore Patricia Arquette et Jane Seymour, qui, dans le sillage du prince Albert II, prêcheront pour une prise de conscience individuelle et collective face au péril des océans.

Comme chaque année, le dîner sera accompagné de prestations scéniques. Et pas des moindres. L’énergique et pétillante Gwen Stefani passera le micro au ténor italien Andrea Bocelli, qui le tendra aux iconiques Kool & The Gang.

Quant à Robin Thicke (Blurred Lines), fidèle de l’évènement, il prendra les commandes de l’after-party.

La palme de l’originalité reviendra à Sophia, robot humanoïde plus vrai que nature - et un brin flippant - qui s’adressera au public.