Monaco ne répond plus

C e match n'est pas le reflet de notre semaine à l'entraînement », a lâché Thierry Henry, qui n'a pas reconnu son équipe monégasque samedi à Reims (0-1). Franchement, on veut bien le croire. Sur parole ; puisque les entraînements étant fermés au public et à la presse, on ne peut pas vraiment juger directement. Mais au vu de la prestation livrée au stade Auguste Delaune, il y a de quoi être désarmé. Le football est un jeu, certains l'ont sûrement oublié. Ils...