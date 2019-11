Monaco Méditerranée Foundation poursuit sa mission auprès des jeunes

Monaco Méditerranée Foundation (MMF), qu’a présidé Enrico Braggiotti jusqu’à son décès le 30 octobre dernier, poursuit son action auprès de la jeunesse afin de lui donner un autre regard sur le monde d’aujourd’hui.

Le 7 novembre, c’est par un vibrant hommage d’Isabelle Bonnal au président fondateur de MMF que s’est ouvert le nouveau cycle de conférences de la saison 2019/2020.

« Cet homme était un père, un grand-père, un arrière-grand-père aimé et comblé, un homme d’affaires exigeant et respecté, un esthète brillant, un intellectuel humble. Il était mon ami. Monsieur Braggiotti nous a quittés il y a quelques jours, nous laissant un héritage culturel et intellectuel rare qu’il a veillé à transmettre à la jeunesse de ce monde en laquelle il croyait sincèrement. (...) Homme de grande culture, Enrico Braggiotti aimait plus que tout « humer » le parfum de notre époque, écouter le cœur du monde battre au gré de ses évolutions et révolutions, dont il connaissait parfaitement les arcanes et les enjeux. »

Comprendre les changements géopolitiques

C’est pour toutes ces raisons, et avec, de surcroît, une grande générosité, que le président de MMF a ouvert son carnet d’adresses aux lycéens, leur permettant ainsi de rencontrer des chercheurs, de jeunes entrepreneurs de talent et des érudits s’intéressant au monde d’aujourd’hui.

Enrico Braggiotti avait lui-même expliqué ses motivations pour les jeunes : « Le but est de leur expliquer tout d’abord qu’avec les progrès de la médecine, ils vont vivre au moins une centaine d’années encore, et que pendant la durée de leur vie, il y aura des changements de sociétés et de cadres de vie considérables. L’autre volet qu’il sera bon de leur illustrer, est les changements géopolitiques qui vont probablement se réaliser pendant leur vie. »

C’est dans cette droite ligne que, jeudi 7 novembre, Dominique David, conseiller du Président de l’Institut Français des Relations Internationales a animé une conférence sur le thème : « Un temps qui se ferme, un désordre qui s’ouvre ».

En collaboration avec la direction de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, quatre-vingts lycéens étaient présents à l’auditorium du Lycée technique et hôtelier.