Monaco médaillé en terre colombienne

Avec ses 11 jeunes danseurs, l’association Latin Dance a brillé lors des championnats du monde de danses latines, organisés en Colombie, à Medellin, du 6 au 15 décembre dernier.

La World Latin Dance Cup réunissait pour cette édition 200 catégories, 25 pays et près de 2600 participants. Opposée à des nations et des concurrents où la salsa, la bachata et la Kizomba coulent dans leurs veines, tels que Cuba, la Colombie ou encore le Mexique, la délégation monégasque a fait plus que montrer que les danses latines pouvaient aussi rayonner en Principauté. D’autant plus que les représentants de la Principauté avaient un titre de champion du monde en groupe en Bachata à défendre, acquis l’année dernière lors de la même compétition à Orlando aux États-Unis.

Emmenés par Marion Pontal et animés par une même passion, ils sont revenus avec plusieurs médailles dans leurs bagages.

Les médaillés

Vice-champion du monde groupe Bachata : Marie-Joséphine Leporati, Ismaël Jaen Sanchez, Laura Scarlot, Valentin Ledoux, Lola Palmaro, Hermes Ferrari, Jade Rauch, Orian Quere, Délia Peccoux, Esteban VInceslas-Gaglio, Sofia De Freitas.

Vice-champion du monde groupe Salsa : Marie-Joséphine Leporati, Ismaël Jaen Sanchez, Laura Scarlot, Valentin Ledoux, Lola Palmaro, Hermes Ferrari, Jade RAUCH, Orian Quere, Délia Peccoux, Esteban Vinceslas-Gaglio, Sofia De Freitas.

Vice-champion du monde Chacha en couple : Sofia De Freitas et Esteban Vinceslas-Gaglio.

Vice-champion du monde Salsa en couple : Laura Scarlot et Valentin Ledoux.

3e place Salsa en couple : Délia Peccoux et Esteban Vinceslas-Gaglio.

3e place Bachata en couple : Délia Peccoux et Esteban Vinceslas-Gaglio.