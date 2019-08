Le protocole d’accord entre le gouvernement princier et celui de la République de Maurice, relatif à un programme d’échange dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, vient d’être reconduit. Signé par Patrice Cellario, conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur, en présence de Michel Gramaglia, consul honoraire de Maurice à Monaco, Isabelle Bonnal, Directeur de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, et d’Hubert Blanc, représentant Jean-Marc Deoriti, proviseur du Lycée technique et hôtelier de Monaco (LTHM), ce partenariat entre le LTHM et l’École hôtelière Sir Gaëtan Duval de Maurice prévoit que, chaque année, deux étudiants mauriciens sont accueillis en formation en Principauté et que deux étudiants en 1re année de BTS au LTHM réalisent à Maurice le stage obligatoire de quatre mois pour valider leur cursus.

Au travers de ce protocole, des professeurs du LTHM peuvent également former des enseignants mauriciens, si besoin.

Cet accord bilatéral, qui permet un transfert précieux de connaissances et de compétences entre les deux pays, existe depuis 2004. Pour mémoire, l’École hôtelière Sir Gaëtan Duval est placée sous le haut parrainage de la princesse Stéphanie depuis 2013.