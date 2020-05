Monaco-Matin vous informe en télétravaillant

Réaliser des reportages, raconter le quotidien des résidents confinés, interviewer le prince, le chef du gouvernement et ses ministres, ainsi que tous les acteurs investis dans cette guerre sans relâche contre le coronavirus, sans sortir, sauf exception, de son propre domicile? Cela paraissait impossible.

Finalement, avec une bonne organisation et des outils numériques, c’est devenu possible. Du jour au lendemain, la rédaction de Monaco-Matin s’est adaptée aux contraintes du confinement et aux exigences sanitaires pour continuer d’informer les résidents de la Principauté en limitant au maximum les déplacements.

Depuis cinquante jours, les journalistes de Monaco-Matin, tout comme l’ensemble des équipes du groupe Nice-Matin, réorganisent leur manière de travailler pour livrer chaque jour, dans les pages du journal, et au fil des heures sur ses sites internet et ses réseaux sociaux, des informations, des dossiers, des témoignages, des initiatives et des histoires racontant comment la Principauté gère cette crise sanitaire, comment ses habitants la vivent.

Et quand les interviews ne sont pas réalisées au téléphone ou en vidéo, les conférences de presse suivies à distance et les séances du Conseil national diffusées sur Monaco Info, bref, lorsque les reportages physiques sont nécessaires, les journalistes se déplacent à Monaco, en prenant toutes les précautions requises.

Une exception, toutefois: les photographes qui, eux, ne peuvent pas travailler à distance et viennent chaque jour raconter la vie à Monaco pendant l’épidémie de coronavirus.