La SBM propose 700 postes de saisonniers

Pour tout saisonnier qui se respecte, c’est un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Mardi 12 février, de 9 h 30 à 17 h au Sporting, la Société des Bains de Mer organise sa journée de recrutement pour les saisonniers. Et, comme les deux années précédentes, cela risque de se bousculer au portillon pour rafler l’un des 700 postes d’hôtellerie et de restauration proposés par ce fleuron monégasque entre avril et septembre.

Et il y en a pour tous les goûts, toutes les compétences. « L’un des plus gros postes de recrutement est celui de commis de cuisine, détaille Jean-François Mariotte, directeur des...