Monaco intensifie sa lutte contre les violences conjugales

En 2021, moins de femmes ont porté plainte ou déclaré avoir été victime de violences en Principauté. Ces données chiffrées, récoltées par l’IMSEE auprès de diverses entités du pays, sont de nature encourageantes, certes. Mais elles sont à analyser avec d’extrêmes pincettes. "On observe des schémas malheureusement classiques: il s’agit bien souvent de violences physiques commises par le conjoint ou l’ex-conjoint, introduit Céline Cottalorda, délégué interministériel aux Droits des femmes. Derrière cette réalité, il ne faut jamais oublier qu’il y a de la souffrance, que les victimes n’osent pas toujours se manifester, demander de l’aide ou porter plainte. Prudence, donc. Il faut continuer le combat et mener des actions pour lutter contre ce fléau."

Des avancées législatives

Et pour libérer la parole féminine, la sensibilisation demeure l’une des meilleures armes.

Depuis sa création en 2018, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes est monté en puissance sur le sujet. Sur le terrain, d’abord, avec plus de 30 partenariats et collaborations noués avec les institutions monégasques et un tissu associatif local déjà bien actif. On citera la distribution, dans les boulangeries du pays, de 150.000 sacs à pains avec les numéros d’urgence; la formation de 300 personnes à l’accueil et la prise en charge des victimes; et la mise en place de stands à Carrefour pour sensibiliser la population à ce combat permanent.

Sur les réseaux sociaux, ensuite, avec la diffusion de clips vidéo chocs et de campagnes ciblées.

Au niveau législatif, deux lois d’importance ont été votées par les élus du Conseil national, dont celle portant réforme des dispositions relatives à l’incrimination des agressions sexuelles [notre édition du 20 décembre]. "La cause des femmes est très présente dans le débat public", se satisfait Céline Cottalorda.

"La jeunesse est l’espoir et l’avenir d’une société plus inclusive"

En 2022, d’ailleurs, les parlementaires légiféreront sur la mise en place d’un fonds d’indemnisation pour les femmes victimes de violences sexuelles, pour lequel 150.000 euros ont déjà été inscrits par l’exécutif au budget primitif 2022. "Une fois que la peine a été prononcée et que l’auteur est insolvable, une commission statuera sur le montant à allouer", résume Céline Cottalorda.

Pour la déléguée interministérielle, 2022 sera "l’année de la consolidation et de l’amplification du travail mené, en allant vers la jeunesse. C’est l’avenir, l’espoir d’une société plus inclusive, moins discriminante et moins sexiste".

Des actions de sensibilisation à l’égalité et au respect de l’autre seront poursuivies au travers de programmes d’éducation: ateliers de théâtre interactifs, actions pédagogiques dans les classes et conférences seront au menu scolaire. "La campagne de communication #EgalitéJagis continuera avec des thématiques sur la charge mentale, l’évolution des carrières, le recrutement et le salaire".

L’IMSEE, d’ailleurs, publiera bientôt une étude sur les écarts de salaires entre les hommes et les femmes, aussi bien dans le privé que le public. Un document inédit en Principauté, pays où certaines avancées notables ont déjà été notées: la prédominance des femmes aux fonctions de cadre dans la fonction publique (57%) et la féminisation récente de plusieurs postes clefs au plus haut de l’État.