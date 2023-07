Avec une dizaine de sites ouverts dans la région, Monaco Fit Coaching sculpte sa trajectoire dans l’univers du bien être

C’est une histoire qui commence à ressembler à une success story. Celle d’une idée née au sein d’une famille de la Principauté, devenue concept, marque et franchise avec aujourd’hui deux sites à Monaco, huit franchises dans les Alpes-Maritimes et dans le Var, une ouverture en Espagne.

En trois ans, l’entreprise Monaco Fit Coaching s’est taillé sa place dans l’univers du bien être, de l’entretien du corps et de l’esthétique. Autour de trois volontés: une facilité de pratique, une technologie optimisée et des séances à des tarifs abordables dans l’offre pléthorique de l’électrostimulation.

"Des clients qui n’ont jamais fait de sport"

"À 20 euros la séance, nous affichons le tarif le moins cher d’Europe pour cette activité", assure Daphné Borfiga qui, avec sa sœur aînée Caroline, tient les rênes de cette entreprise familiale, née en pleine pandémie.

"Le goût de l’électrostimulation est d’abord passé par notre famille. Après le premier confinement, nous étions plusieurs à être en surpoids. Nous recherchions de nouvelles pratiques et avons découvert celle-ci, qui nous a aidés à fondre", continue la benjamine. Pointant le manque d’offres abordables dans le pays.

Alors la famille pose les bases d’une société et imagine, en septembre 2020, un premier lieu pour pratiquer, dans un local de l’immeuble Le Panorama, rue Grimaldi. Les deux sœurs à la manœuvre, épaulées par leur père, Richard Borfiga, qui n’est pas un débutant dans le milieu des affaires. Et par Isabelle Peters qui clôt le cercle des associés.

La structure est légère pour la pratique de l’électrostimulation, tendance réactivée du fitness. Le client revêt sur ses épaules un gilet équipé de capteurs électriques et entame, sous les directives d’un coach, une session de vingt minutes. La séance est présentée comme équivalente à quatre heures de sport en salle. Grâce à la fréquence diffusée sur les muscles par le gilet visant à les faire travailler activement.

"L’électrostimulation permet de travailler 17% de masse musculaire jamais travaillée dans notre vie, elle agit sur des muscles profonds, réveillés pour soutenir les articulations, ce qui est peut-être bénéfique pour les genoux, le dos ou pour une reathlétisation", commente Daphné Borfiga, dont les clients réservent deux à trois séances par semaine.

"Nous arrivons aussi à faire faire du sport à des gens qui n’en feront jamais de leur vie. En vingt minutes, il est possible d’obtenir des résultats rapides, c’est une optimisation du temps", renchérit Caroline Borfiga. Le tarif attractif aidant aussi à remplir les créneaux de rendez-vous.

À la rentrée 2021, Monaco Fit Coaching passe un cap quand le directeur du Monte-Carlo Bay leur donne les clés d’une ancienne salle de yoga. L’équipe agrandit alors son offre et ajoute des soins en cabine, répondant une demande de la clientèle pour de nouveaux traitements : le body sculpting, dispensant via une machine 20 000 contractions musculaires en trente minutes sur une table de massage, du lipolaser pour amincir, de la pressothérapie pour les jambes lourdes… Et le succès est au rendez-vous.

"C’est un business qui est rentable, qui nous permet d’acheter des machines de haute technologie mais en gardant nos tarifs attractifs. Ce sont ces tarifs, qui font que nous avons toutes les classes sociales dans notre fichier client. Et tous les types de morphologie. On ne prône pas la minceur et la jeunesse. C’est une pratique très inclusive qui permet de se sentir mieux, d’accroître ses performances, ou aider à la récupération de son corps."

Les grandes villes françaises dans le viseur

La formule a fait mouche hors des frontières monégasques : Beaulieu, Saint-Laurent-du-Var, La Colle-sur-Loup, Vallauris, Saint-Maximim et trois adresses à Nice forment aujourd’hui le réseau franchisé de Monaco Fit Coaching hors de la Principauté. Une antenne vient d’ouvrir à Logrono dans la province de La Rioja, au nord de l’Espagne.

Et la suite? "Nous prévoyons de présenter notre marque au Salon de la franchise l’an prochain, afin d’envisager des ouvertures dans de grandes villes françaises comme Lyon et Bordeaux", confirme Caroline Borfiga.

L’équipe a aussi des attaches avec des ressortissants du Qatar et de Bahrein, intéressés par la marque et ses pratiques qu’ils ont testé en Principauté. En parallèle, à moyen terme, Monaco Fit Coaching pourrait aussi envisager l’ouverture d’un grand centre à Monaco, avec de nouvelles prestations.