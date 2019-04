Monaco fait le plein de confiance

Club d’aviron de mer par nature, la Société Nautique de Monaco sait aussi s’illustrer en rivière. Et comme en mer, le club monégasque gagne. En témoignent les titres et médailles ramenés de dix jours passés dans le Sud-Ouest pour les championnats de France d’abord, puis pour une compétition internationale pour les plus jeunes.

Lors des championnats de France Bateaux Courts, la SNM avait dépêché à Cazaubon 7 athlètes, répartis en 5 équipages, qui ont ramené en Principauté un titre de champion de France grâce à Julien Hardi en handi ; une médaille de bronze par Bernard Fasanelli en handi également ; et une cinquième place pour Paul Mosser et Ludovic Dubuis en deux sans poids léger.

Un rameur aux Jeux Olympiques?

« Monaco a encore ce petit déficit d’entrainement en rivière mais nous sommes en progression. Nos rameurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur cette compétition. Quant à Julien (Hardi), son chemin laisse espérer pour lui les Jeux Olympiques », résume Daniel Fauché, chef de base de la SNM

Et d’entrainement en rivière, les jeunes du club en ont eu tout le saoul dans la semaine qui a suivi ces championnats de France bateaux courts.

« Une première très encourageante »

Dans le sillage de leurs aînés, 26 jeunes membres de la SNM sont venus préparer sur le lac de l’Uby une compétition internationale où ils ont pu se mesurer aux meilleurs clubs du Sud-Ouest en 4 et en 8. « Tous nos quatre ont gagné, des minimes aux séniors, garçons et filles : le travail paye ! Notre 8 minimes garçon a fait une première course très encourageante qui laisse espérer le meilleur à l’avenir malgré sa 7e place », se félicite Daniel Fauché, chef de base de la SNM qui encadrait, avec son équipe, ce stage de préparation à la compétition mais aussi les athlètes des Championnats de France bateaux courts.