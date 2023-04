Monaco et sa famille princière commémorent le 18e anniversaire de la disparition de Rainier III

Un portrait géant au regard qui balaie l’assemblée. Et un monogramme de deux "R" entrelacés composé en fleurs rouges et blanches. Mardi soir, la cathédrale était toute plongée dans le souvenir du prince Rainier III.

Dix-huit ans après sa mort, la Principauté rendait hommage à son bâtisseur autour du prince Albert II, de la princesse Charlène; de la princesse de Hanovre et de ses enfants Andréa, Charlotte et Pierre Casiraghi; de la princesse Stéphanie et de ses filles Pauline Ducruet et Camille Gottlieb. Tous réunis devant la grande famille monégasque pour un moment solennel, comme un prélude au centenaire de sa naissance dont les célébrations doivent démarrer le 31 mai.

Photo Eric Mathon/Palais princier.

La messe se tenait quelques heures avant la date anniversaire de la disparition de l’ancien souverain qui s’est éteint le 6 avril 2005, à 6 h 35. Une anticipation due au Jeudi Saint avant Pâques.

"Ces jours ne sont-ils pas tout indiqués pour exprimer notre reconnaissance et notre intercession pour celui qui a été pendant 56 ans prince de Monaco par la grâce de Dieu, et qui, avec les faiblesses propres à tout homme, a donné sa vie en s’efforçant d’aimer et de servir", a souligné l’archevêque de Monaco, Dominique-Marie David en ouvrant la célébration.

Célébration marquée par l’intervention de deux petites-filles du prince Rainier, Charlotte Casiraghi et Camille Gottlieb qui ont assuré la lecture de textes religieux en souvenir de leur grand-père. Un extrait du livre du prophète Isaïe lu par la fille aînée de la princesse Caroline et une prière universelle prononcée par la fille cadette de la princesse Stéphanie.

Photo Eric Mathon/Palais princier.

"Une vie de service, d’offrande et de don de soi"

Poursuivant par son homélie, l’archevêque a souligné que "ce qu’a été notre regretté prince Rainier, son chemin de vie, son œuvre multiforme, son indubitable rayonnement est évidemment perceptible à toute intelligence. Et, tout au long de l’année qui lui sera consacrée, nous prendrons le temps d’en énumérer les innombrables facettes. Par notre intelligence et notre mémoire, nous mettrons en lumière l’œuvre de notre cher prince Rainier. Par notre volonté, nous mettrons à profit son héritage. Par notre foi, notre estime et notre amour, nous lui resterons unis. Restons donc bien unis les uns aux autres en faisant mémoire du prince Rainier qui, il y a dix-huit ans, achevait une vie de service, d’offrande et de don de soi".

Au terme de la messe, la famille princière s’est dirigée vers l’arrière de la nef pour se recueillir sur la tombe de leur père et grand-père. Un moment plus intime.

Le 31 mai prochain, la population monégasque sera attendue sur la place du Palais pour marquer le début des célébrations du centenaire de Rainier III, le jour où il aurait eu 100 ans!