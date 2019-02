Monaco et l’Inde plus SBM Offshore ouvre la voie à Bangalore que jamais partenaires Suresh Prabhu : Nos problèmes sont communs

La date du lundi 4 février 2019 restera dans les annales de l’amitié indo-monégasque. Outre la première visite officielle du prince Albert II en Inde, la journée d’hier a en effet été marquée par la signature d’un Memorandum of Understanding entre le président du Monaco Economic Board, Michel Dotta, et son homologue de la Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI), Sandip Somany.

Les bases d’une coopération économique et amicale qui pourrait s’avérer fructueuse, à terme, tant les deux pays ont témoigné de respect et d’ambitions l’un envers l’autre.

« Ce n’est pas le début d’une simple relation entre nous mais le lancement officiel d’une coopération permanente entre nos deux pays », s’est aussitôt félicité Michel Dotta, qui s’est dit «fier de diriger cette mission économique de la délégation monégasque à New Delhi».

S’adressant au prince Albert II et au conseiller de gouvernement-ministre des Relations extérieures et la Coopération, Gilles Tonelli, le secrétaire adjoint au ministère des Affaires extérieures du gouvernement indien, Manoj Barthi, a rappelé la volonté commune des autorités monégasques et indiennes de bâtir un monde meilleur grâce à une économie vertueuse.

« Un environnement précieux »

« Depuis le début de nos relations diplomatiques en 2007, nous avons toujours apprécié nos échanges cordiaux. Les deux pays ont développé progressivement leurs relations dans divers domaines tels que le commerce, le tourisme et la fiscalité.

Aujourd’hui, le moteur de la croissance de l’Inde repose sur une classe moyenne en pleine expansion qui offre un environnement précieux aux entreprises. Je souhaite que votre délégation réussisse à trouver sa place dans le paysage indien (...) où notre but est d’ériger une société aussi équitable que possible .»

Une philisophie partagée par la Principauté et son souverain qui placent les relations humaines « au cœur de leur choix», selon Michel Dotta. «Nous sommes l'endroit idéal pour connecter les gens », a ajouté le président du MEB.

Un discours totalement en phase avec les aspirations indiennes résumées, au préalable, par la modératrice de ce Forum économique exceptionnel, Sabina Dewan.

La présidente et directrice exécutif de JustJobs Network, organisation qui œuvre pour « créer des emplois et une main-d’œuvre de qualité correspondant à l’économie du XXIe siècle», ayant rappelé que «chaque fois que nous avons de tels dialogues...