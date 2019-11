Monaco en route vers la Colombie

Pour l’association Latin Dance Monaco, le week-end de la Toussaint a rimé avec victoire. La jeune troupe de danseurs monégasques a participé au championnat d’Europe de danses latines en Espagne et raflé de nombreux titres de champion et vice-champion d’Europe.

Des médailles qui valident un ticket pour la World Latin Dance Cup qui aura lieu du 6 au 15 décembre à Medellín en Colombie. Les Monégasques remettront en jeu leur titre de champion du monde remporté l’an dernier à Orlando.

En équipe et en couple, toujours encadrés par leur professeur Marion Pontal, ils donneront le meilleur d’eux-mêmes pour porter les couleurs de Monaco sur la plus haute marche du podium.

Les résultats

Catégories Ados Chacha

Champions d’Europe : Sofia De Freitas et Esteban Vinceslas Gaglio.

Vice-champion d’Europe : Jade Rauch et Valentin Ledoux.

Catégorie Ados Bachata

Champion d’Europe : Laura Scarlot et Valentin Ledoux.

3° place : Délia Peccoux et Esteban Vinceslas Gaglio.

Catégorie Ados Salsa

Vice-champion d’Europe : Délia Peccoux et Esteban Vinceslas Gaglio.

3e place : Laura Scarlot et Valentin Ledoux.

Catégorie Ados Groupe Bachata

Champion d’Europe : Team Ramark Monaco (Délia Peccoux, Jade Rauch, Laura Scarlot, Lola Palmaro, Sofia De Freitas, Esteban Vinceslas Gaglio, Hermes Ferrari, Ismaël Jaen Sanchez, Orian Quere, Valentin Ledoux).

Prix spéciaux

Laura et Valentin ont obtenu le titre de Champion of Champions, et la troupe monégasque a décroché la 2e meilleure note de la compétition, parmi les 150 participants.