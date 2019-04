Monaco en marche pour les championnats de France

La Société nautique de Monaco continue sur sa lancée avec de nouvelles victoires sur les plans d’eau ce week-end où se tenaient les championnats de zone bateaux courts sur le lac d’Aiguebelette en Savoie.

Cette compétition rassemblait la fine fleur de l’aviron du grand Sud-Est en double et en simple, en pointe et en couple. Le club d’aviron monégasque avait envoyé dix de ses rameurs pour cette épreuve qui ouvrait la porte des championnats de France dans 15 jours mais également aux qualifications pour l’équipe de ligue Paca.

À tout seigneur, tout honneur, c’est Julien Hardi qui a porté le plus haut (et le plus rapidement) les couleurs de la Principauté avec une première place en handi à 20 secondes devant le second. Bernard Fasanelli se classe 3e, ce qui lui permet, avec Julien Hardi, de continuer la compétition et d’aller défendre Monaco aux prochains championnats de France. Une chance qu’auront également Ludovic Dubuis et Paul Mosser qui ramaient en 2 de pointe sans barreur et qui se classent seconds devant Maxime Maillet et Vincent Noirot que l’on retrouve dans 15 jours grâce à leur quatrième place.

« Ils auraient pu mieux faire »

Il en va de même pour Clara Stefanelli, seule femme de l’équipe qui arrive troisième. « La sélection est passée, on les revoit tous dans 15 jours aux championnats de France. Mention spéciale pour Julien Hardi qui gagne et domine. Pour les plus jeunes, les résultats sont honorables, rappelons que ces championnats de zone rassemblent les meilleurs du Sud-Est et les performances d’Antoine, Davide et Charles-Louis, si elles ne leur permettent pas d’accéder aux championnats de France, leur ouvrent la porte des sélections de l’équipe de ligue Paca. C’est bien, mais ils auraient pu mieux faire », explique Daniel Fauché.

En effet, Davide Strobino et Antoine Bordero décrochent une 11e place quand Charles-Louis Mauro arrive 13e en skiff. À suivre...