Monaco double son parc de vélos à assistance électrique et intègre l'application CityMapper

Tous à vélos les 13 et 14 juillet ! Pour lancer son nouveau service de vélos électriques Monabike, la Principauté proposera des essais de trente minutes gratuits.

À noter qu'il faudra tout de même s’identifier via Internet et l’application.

Monaco proposait 109 vélos à assistance électrique. Il y en aura 290 mi-juillet. Des bicyclettes toutes neuves, aux couleurs de Monaco, mais fabriquées au Canada. "Nous avons profité d’un énorme marché passé par la ville de Barcelone pour avoir les meilleurs tarifs", explique Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement-ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme.

Plus de vélos, davantage de stations, un système d’utilisation plus souple - sans abonnement nécessaire ni liste d’attente -, une extension du service dans les communes voisines… La Principauté tape fort en ce début d’été et a investi 1,4 million d’euros pour Monabike.

Dans les communes limitrophes aussi

Aux dix-sept stations actuelles vont s’ajouter dix stations supplémentaires en surface, cinq stations de plus dans les parkings publics et trois stations à Beausoleil. "Nous nous sommes rendu compte que l’offre exclusivement proposée à Monaco était trop réductrice, souligne Marie-Pierre Gramaglia. Après Beausoleil, nous espérons développer le service à Cap-d’Ail et Roquebrune-Cap-Martin".

Plus besoin de démarches spécifiques, et pour certaines fastidieuses, pour utiliser le vélo électrique. Il n’est plus nécessaire d’être abonné. Une application sur smartphone et un paiement par carte bancaire va permettre de séduire l’utilisateur occasionnel [la nouvelle offre vélos sera intégrée dans Citymapper, lire ci-dessous]. L’application permettra de prendre rapidement et facilement un vélo via un QR Code. Elle facilitera les déplacements pour les usagers grâce à une visualisation de l’emplacement des stations et du nombre de vélos disponibles et ainsi une orientation vers la station la plus proche.

un abonnement à Six euros

par mois

Les abonnés disposant d’une carte de la Compagnie des autobus de Monaco (CAM) seront, quant à eux, aussitôt identifiés.

Le plein tarif est de 72 euros par an, soit 6 euros par mois. C’est un euro de plus que le service actuel. Mais le prix baisse pour ceux qui ont déjà un abonnement bus CAM payant ou Parkings publics (pour les résidents monégasques uniquement et non pour les abonnements proposés aux salariés de 300 heures de stationnement par mois): 48 euros, soit 4 euros par mois.

Pour être compris dans l’abonnement, les trajets ne devront pas dépasser une demi-heure. Facile pour les déplacements en ville. Pour les utilisateurs se déplaçant dans les communes limitrophes, il ne faudra pas s’arrêter en chemin…

Citymapper:

une application

pour mieux circuler en temps réel