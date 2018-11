Monaco dans le Top 20 des pays qui permettent à ses résidents de voyager sans visa grâce à leur passeport

Quand on voyage, il faut avouer qu’il est quand même bien agréable de pouvoir passer d’un pays à un autre sans passer des heures à remplir de la paperasse et à discuter avec un agent des douanes. Partir en week-end au débotté, sans devoir planifier plusieurs semaines à l’avance et monter des dossiers de visa, c’est aussi plutôt plaisant. Eh bien devant cette réalité, tous les passeports ne sont pas égaux.

Alors chaque trimestre, le cabinet Henley and Partners publie un classement des passeports qui permettent d’avoir accès au plus grand nombre de pays sans visa.

Mais qui sont-ils? Réponse des intéressés sur le site web: "Henley & Partners, tel qu’il est aujourd’hui, a été créé en 1997 par la combinaison d’une société de conseil en immigration de clients privés et d’une société...