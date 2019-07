Monaco Crowdfunding en route vers une deuxième vie

C’est un peu une belle endormie. Monaco Crowdfunding, c’est la plateforme de financement participatif monégasque. Le site internet qui permet de chercher des financements pour des projets, avec ou sans contrepartie. Un peu comme des micro levées de fonds. Ainsi, tout le monde peut contribuer à financer un projet, à hauteur de ses moyens.

Parmi les succès de la plateforme, il y a l’Agora du Diocèse de Monaco (98 % de l’objectif atteint), la participation de la fédération monégasque de padel au premier championnat d’Europe à Estoril (103 % de l’objectif), ou encore la réintroduction des hippocampes dans la réserve du Larvotto (187 % de l’objectif).

Social et environnemental…

Mais elle aurait pu faire tellement plus. C’est ce que s’est dit François Ortelli. Ce jeune Monégasque fraîchement diplômé d’HEC Lausanne. Complètement technophile, avec une fibre d’entrepreneur, le jeune homme a vu une belle opportunité : "Je connais le crowdfunding depuis des années. Je suis un féru de technologies, j’en ai partout. J’ai toujours suivi les projets sur des sites comme Kickstarter ou IndieGogo." Sur le site de ces deux leaders mondiaux, il est possible d’acheter des produits présentés en prévente, avant leur mise en production, pour beaucoup moins cher que leur futur prix public recommandé. Sur la plateforme monégasque, François Ortelli compte se concentrer sur d’autres types de projets : "Ce qui m’intéresse, c’est le financement de projets qui peut avoir un impact social environnemental. On ne laisse pas tomber les projets très locaux. Mais à l’international, il faut une niche pour se différencier des mastodontes. Et cela a du sens au regard des engagements du prince et de Monaco."

...mais aussi local

Pour autant, pas question de mettre de côté les Monégasques qui ne seraient pas dans ce créneau-là. Aussi, le projet d’un musicien monégasque de partir à l’étranger a-t-il trouvé toute sa place sur le site.

Pour l’heure, après deux mois et demi de gérance seulement, le site a déjà fait peau neuve : "On a lancé la nouvelle plateforme, qui nous permet de gagner en visibilité, et d’être un peu plus au goût du jour. Mais cela permet aussi d’automatiser beaucoup de process et d’être plus réactif."

Dans son nouveau costume, Monaco Crowdfunding est prêt à conquérir le monde.