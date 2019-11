C’était le 20 novembre 1989. L’ONU adoptait une convention relative aux droits de l’enfant. La date est devenue un marqueur annuel pour évoquer ces questions. Trente ans, donc, que cette convention a été signée.

Et si la cause a avancé, elle révèle toujours des chiffres plutôt violents : un enfant sur dix dans le monde travaille illégalement au lieu d’aller à l’école, 4,3 millions d’enfants dans le monde sont assujettis à un travail forcé, 30.000 enfants soldats sont dénombrés dans le monde, que l’on vend pour 300 dollars.

Aider à son niveau

La journée des droits de l’enfant, hier en Principauté, est donc tournée vers la sensibilisation au travers d’un village installé sur le parvis du Grimaldi Forum où, en dépit de la pluie, associations et bénévoles se sont réunis pour faire passer le message au public jeune et à leurs parents.

"Toute l’année, nous avons mobilisé les professeurs, les entreprises, les associations pour ce rendez-vous festif et pour mettre l’accent sur la sensibilisation. Et aussi expliquer comment on peut aider de là où l’on est", indique Emmanuelle Farineau.