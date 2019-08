La Principauté de Monaco et le Royaume du Cambodge ont officiellement établi leurs relations diplomatiques par la signature, le 11 juillet, d’un communiqué conjoint.

Ce document a été signé par Christophe Steiner, ambassadeur de Monaco, et Widhya Chem, ambassadeur du Cambodge. La cérémonie s’est déroulée au sein de la chancellerie monégasque, à Paris, en présence des diplomates des deux ambassades.

À l’issue de la signature, les deux ambassadeurs ont échangé sur les perspectives de développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux États. L’attachement des deux pays au développement durable et plus particulièrement à la protection des océans a également été évoqué.