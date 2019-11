Une délégation monégasque a participé à la Conférence de haut niveau organisée par le Fonds Vert pour le Climat à Paris. Au cours de cette rencontre les pays développés sont invités à annoncer leur contribution à la reconstitution du Fonds pour la période

2020-2023. Instrument clef du mécanisme financier de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, le Fonds a pour ambition de canaliser une part importante des fonds publics internationaux pour soutenir la mise en œuvre de l’Accord de Paris dans les pays en développement.

Opérationnel depuis 2015, le Fonds a déjà octroyé plus de 5 milliards de dollars de financements en soutien à 111 projets dans près de 100 pays, avec un focus sur les pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement, premières victimes du changement climatique. Visant un équilibre entre atténuation et adaptation, les projets en cours ont pour objectif de permettre d’éviter 1,5 milliard de tonnes d’équivalent CO 2 et de renforcer la résilience de plus de 310 millions de personnes aux conséquences du changement climatique.

Après avoir soutenu le Fonds depuis ses débuts, le gouvernement princier a annoncé une contribution de 3 millions d’euros sur la période 2020-2023. Avec cet engagement, Monaco s’inscrit notamment dans le sillage de la France, de l’Allemagne ou du Royaume-Uni qui ont également renouvelé leur soutien au Fonds.