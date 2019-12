Monaco a participé au 1er Forum mondial sur les réfugiés à Genève

Une délégation monégasque* a participé au 1er Forum mondial sur les réfugiés, organisé conjointement par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et la Suisse, qui s’est déroulé les 17 et 18 décembre à Genève.

Au cours de ces deux journées, les débats ont porté sur les dispositifs pour le partage des charges et des responsabilités, l’éducation, l’emploi et les moyens d’existence, l’énergie et les infrastructures, les solutions et la capacité de protection.

Ce premier Forum a réuni un grand nombre de chefs d’État, de chefs de gouvernement et de ministres, accueillis par le secrétaire général des Nations unies et ancien haut-commissaire pour les réfugiés ainsi que par Filippo Grandi, actuel haut-commissaire pour les réfugiés.

Le Forum a offert aux États membres des Nations unies et aux autres parties prenantes l’occasion de mettre en évidence leurs principales réalisations, de partager leurs bonnes pratiques, ainsi que de s’engager via des promesses de contributions et des actions concrètes à faire progresser les objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés.

Pour rappel, la Principauté est un partenaire du HCR avec lequel elle a conclu un accord-cadre de coopération depuis 2010, et développé des partenariats en Afrique et au Moyen Orient. Monaco soutient également les travaux de recherche menés par le haut-commissariat en matière de déplacements forcés dus au changement climatique.