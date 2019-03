Monaco 4e à Malte

Le 23 mars dernier, la délégation monégasque d’haltérophilie s’est rendue à Malte pour disputer le 41e tournoi des Jeux des Petits États. Dans cette compétition qui tient à cœur aux athlètes de la Principauté, quatre autres nations étaient en lice : Malte, l’Islande, Chypre et Saint-Marin.

Cette année, cinq haltérophiles monégasques ont représenté la Principauté. Trois athlètes masculins et deux féminines : Nicolas Battaglia, Jean Canestrier, Julien Ramos, Krystel Tudes et Laetitia Brizi.

Pendant la compétition, les Monégasques ont tout donné sur les deux mouvements : l’arraché et l’épaulé-jeté. Le plateau est connu pour sa difficulté, les athlètes peuvent ainsi se mesurer grâce à ce tournoi international. Le plus jeune haltérophile de la délégation, Nicolas Battaglia, a soulevé un total de 151 kg (66 kg à l’arraché et 85 kg à l’épaulé-jeté). Sur sa dernière tentative, il a échoué de peu à 88 kg.

En ce qui concerne l’emblématique entraîneur de la section et de la fédération monégasque d’haltérophilie, Jean Canestrier, il a validé son premier geste à 80 kg avant de se rattraper sur le second geste avec 100 % de réussite (110 kg à la troisième barre). Enfin, Julien Ramos a validé son premier mouvement à 85 kg avant d’échouer deux fois à 90 kg et à l’épaulé-jeté il aura soulevé 115 kg.

Du côté des filles, Brizi, qui est en très grande forme, réalise 121 kg au total et Tudes 115 kg.