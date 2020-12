Miss Côte d'Azur, skippeurs, anonymes... Comment ils vont fêter Noël dans les Alpes-Maritimes et le Var

"Le 25 décembre, la crèche faisait 1.500 visiteurs" à La Garde-Freinet

Qui n’a pas déjà entendu parler, dans le Var, de la crèche géante de Maxime Codou, à La Garde-Freinet? Confortablement installée dans la chapelle Saint-Jean depuis 7 ans, cette dernière ne peut, compte tenu de la crise sanitaire, se tenir cette année.

"Ce n’est pas évident puisque c’est tout un quotidien qui s’effrite, qui s’effondre. Mon quotidien, mais aussi celui d’une équipe de 20 personnes qui travaillent toute l’année pour réaliser cette crèche. Mais c’est comme ça. On imaginait bien que recevoir 50 000 personnes sur un mois et demi au sein de la chapelle Saint-Jean, ça allait être compliqué."

Crèche pour les médias

Si Maxime Codou et son équipe n’ont pas pu s’adonner à leur création annuelle, ils ont tout de même fait, pour les médias, une crèche réduite. "Avant même d’être pour les médias, c’était surtout pour nous. On en avait besoin. Cela nous permet de continuer un peu. Quand on est santonnier, on est habité par cette période. C’est mon cas. Alors créer cette crèche, certes plus petite à la chapelle Saint-Éloi, nous a fait du bien. Dans ce contexte particulier, je pense que l’on se raccroche à ce que l’on a. Et sur le moment, c’est ce que l’on avait."

Même si cette création l’occupe quelque peu, son quotidien a été totalement bouleversé. Exit les visites, toute la journée, dans la chapelle: "Effectivement, au niveau du rythme, cela n’a rien à voir. Il faut savoir que rien que sur la journée du 25 décembre, le jour de Noël, de 14 h à 18 h, d’habitude, on reçoit 1 500 visiteurs. C’est démentiel."

Dans l’attente de pouvoir de nouveau s’adonner à sa passion et à son métier, Maxime Codou organise, sur rendez-vous, des visites de son atelier, également situé dans le village de La Garde-Freinet.

"C’est une manière, pour les gens, de découvrir en quelque sorte l’envers du décor. Ils peuvent ainsi voir comment on travaille au quotidien. C’est très intéressant."

Si le santonnier fait face avec courage à la situation, il l’avoue facilement: "On a hâte de pouvoir retrouver notre vie d’avant ». Et de conclure : « Professionnellement et socialement, cette crise sanitaire est compliquée."