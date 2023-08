Millionnaire, éditeur de presse... mais qui est Frédéric Truskolavski, l'homme qui veut tirer un feu d'artifice à Juan?

"Je suis le premier éditeur de presse magazine indépendant en France."

C’est ainsi que se présente Frédéric Truskolavski quand on lui demande son métier. À la tête du groupe Oops, bientôt âgé de 53 ans, il a lancé des magazines de télévision, comme "TV 15 jours", "Téléprogramme"... "Des titres qui, à leur niveau, marchent bien car j’ai le respect du public âgé, perdu par tous ces magazines écrits en tout petits caractères et qui parlent surtout aux jeunes. Les anciens sont perdus."

Il est aussi connu pour l’édition de dizaines de magazines parodiant des titres people. Comme "Poublic" pour "Public". "On a lancé l’info que Poublic voulait racheter Public, c’était la blague d’un été, pour se moquer de ces magazines qui se prennent trop au sérieux!" sourit-il. L’éditeur est président de nombreuses sociétés: Miss, 20 ans, Médias Mags, People Médias, Oulala, Lolie, People Story, Gossip...

"Je viens à Juan depuis bébé"

Pour se relaxer, l’homme d’affaires vient en vacances depuis des années sur la Côte d’Azur. Et tout particulièrement à Juan-les-Pins. "Moi, j’y suis venu tout bébé. Mes parents depuis 1955. Je viens en août mais aussi en juin et en octobre. Je suis très attaché à Juan. J’ai déjà tiré trois feux d’artifice ici, en 2013, 2014 et 2018, sans aucun problème. Tout le monde était ravi..."

Il revient sur la programmation musicale jugée inadaptée par la Ville pour le feu d’artifice refusé cette année. "Monsieur le maire parle de l’hymne national israélien. Il s’agit d’une interprétation instrumentale sans paroles. Une mélodie. Cette musique a été diffusée en 2018! À l’époque, la mairie avait autorisé mon feu privé et sa musique."

"Cette année, c’est très particulier. La programmation musicale résume le parcours difficile de ma mère de 90 ans et se termine par la chanson d’Enrico Macias, La France de mon enfance qui parle de paix et d’amour pour ce pays. L’accusation de M. Leonetti est discriminatoire."

"Ce sera bouquet final sur bouquet final!"

Frédéric Truskolavski l’affirme: "Le feu de ce soir sera supérieur à ceux tirés à Cannes. Un artificier italien a accepté de relever le défi. Le budget consacré est de 350.000 euros..."

À quelle heure sera tiré le feu, sachant que celui de la Ville est programmé, lui, à 22 heures? Où seront positionnées les sept barges italiennes? Le millionnaire reste très discret mais annonce une durée de 30 minutes! "Ce sera bouquet final sur bouquet final. Pas de temps mort. Comme le feu tiré pour mon mariage en juillet 2021 à Cannes!"

Sera-t-il là, demain, pour assister au spectacle? "Non, assure-t-il. Mais j’invite tout le monde à y aller! On a fait imprimer des centaines d’affiches pour les distribuer et afficher de Nice à Cannes. Ce sera une grande fête populaire".