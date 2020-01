Mieux vivre : la parole encourageante de sept experts La lumière qui répare ou dégrade Rester curieux

Virginie Parée, spécialiste en nutrition, a rappelé les règles d’or d’une alimentation saine. Avec des produits de saison, transformés le moins possible et suffisamment riche en « bon gras ». Elle a souligné l’importance des « bons sucres », nécessaires au cerveau. « Il faut veiller également à notre PH pour éviter un terrain inflammatoire. »

Et puisque le sujet s’articulait, sans l’expliciter, sur l’idée de bien vieillir, Virginie Parée a poursuivi : « A la cinquantaine, chez les femmes, les hormones disparaissent. Il faut être vigilante et consommer davantage de légumineuses, des protéines de bonne qualité, pratiquer une demi-heure de marche tonique par jour. » La nutritionniste s’intéresse également à la chrononutrition qui « répond à des cycles. Le matin, on digère à peu près tout. Le déjeuner peut être assez dense.

À 17 heures, on peut encore prendre un goûter sucré. Mais il faut manger peu le soir et mâcher longtemps. »

Des régimes pour garder ligne et forme ? Pas franchement selon Virginie Parée ! « Nos émotions impactent nos choix alimentaires. Manger quand on est stressé, ce sont des kilos en plus ! »

Ça ne résout peut-être pas un problème de surpoids ; mais on sait au moins que la solution n’est pas dans une restriction des calories…

Qu’est-ce que vivre mieux ? Il n’y a que des solutions. » C’est en ces termes bien rassurants que Chloé Viac a lancé la conférence qu’elle a orchestrée avec Laurence Genevet, samedi, au Méridien Beach Plaza, entourée de sept scientifiques, philosophe, psychologue, nutritionniste de renom.

Le temps était nécessairement compté pour chacun et nombreux sujets ont été abordés comme un florilège de bonnes recettes.

Un tour de force puisque chacun est parvenu à dire l’essentiel sans tomber dans les poncifs ou le déjà-vu.