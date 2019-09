Mieux que rien Lecomte sort le grand jeu

lecomte : sollicité d’entrée par Romao et Doumbia, il réalise un petit miracle devant Dia avant s’affirmer en seconde mi-temps sur chaque tentative lointaine des Rémois. Pointé du doigt après un début de saison manqué, le portier réalise enfin son match référence et sa première clean sheet.

maripan : après deux premières sorties moyennes, le Chilien devait impérativement montrer autre chose. Toujours en difficulté quand il s’agit de se retourner, l’ancien d’Alaves ne semble pas très à l’aise dans une défense à trois. Son réel niveau reste une énigme.

glik : critiqué depuis le début de saison, le capitaine jouait gros. Souvent en retard, comme sur le centre de Konan, il apparaît vraiment émoussé et ne dégage plus la même sérénité.

badiashile : préféré à Jemerson, le jeune central a fait preuve de beaucoup de maladresse sur certaines sorties de balle et il a vraiment du mal dans la distance de marquage et dans les duels. Tendre sur certaines actions. Une prestation très décevante.

aguilar : moins exposé défensivement dans ce rôle de piston droit, l’ancien Montpelliérain a pourtant passé une drôle de soirée face au remuant Doumbia. Il a d’ailleurs fallu attendre la seconde période pour le voir enfin prendre des risques offensifs.

bakayoko : précieux dans l’impact et le pressing malgré des pertes de balle. Il ne fait pas encore tout bien mais il amène cette « gnaque » de temps en temps.

golovin : plutôt en jambes contre l’OM, le Russe a beaucoup joué entre les lignes. Meneur de jeu, il a fait du bien avec sa qualité de passe même si l’absence de mouvements autour de lui ne l’aide pas. A une parade de Rajkovic de trouver la lucarne en seconde période. Irrégulier mais précieux. Il est le seul à amener un peu de lumière.

adrien silva : associé à Bakayoko dans ce double pivot axial, le champion d’Europe 2016 n’a pas été en grande réussite dans ses choix. Que ce soit avec ou sans le ballon. Remplacé par Fabregas (85’).

gil dias : piston gauche à la place de Ballo-Touré, le Portugais - très élégant balle au pied - manque de coffre pour occuper le flan, du coup, sa participation au jeu est restée très timide. Défensivement quelconque, il commet, en revanche, la petite faute tactique sur Abdelhamid à la 91e alors que le Rémois partait en contre-attaque qui a soulagé tout le monde.

keita balde : faux numéro 9, l’ancien de la Lazio a surtout recherché la profondeur. Il manque de spontanéité sur certaines occasions notamment celle du début de seconde mi-temps où il a la moitié du but ouvert. De l’envie mais pas de réussite. Touché au dos, il laisse sa place à Augustin (74’)

gelson martins : deuxième attaquant axial, l’ailier a confondu vitesse et précipitation, du coup il a gâché certaines situations intéressantes. Du mal à se situer sur le front de l’attaque et rarement servi. Remplacé par Onyekuru (75’) qui gâche deux possibilités de contre en fin de match.

126 Cela faisait 126 jours - depuis la victoire 2 à 0 contre Amiens le 18 mai - que l’AS Monaco n’avait pas terminé un match sans encaisser de but. Entre-temps, les Monégasques ont encaissé 16 buts en 6 matches.

Je ne vais pas fuir mes responsabilités, ni abandonner mes joueurs et mon staff, je ne fonctionne pas comme ça. On a besoin de serrer les dents dans ce moment difficile et travailler nos limites.”

Slimani ou Ben Yedder de retour contre Nice ? Leonardo Jardim a dû se priver de ses deux attaquants, Wissam Ben Yedder (hanche) et Islam Slimani (mollet), blessés pour ce déplacement à Reims. Seront-ils rétablis pour le match contre Nice mardi ? « Je ne suis pas sûr pour les deux mais au moins un, peut-être », espère le coach monégasque.

