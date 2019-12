Mgr Barsi partira Je ferai mes adieux le 27 janvier à la Sainte-Dévote L’archevêque et les princes

« Je souhaite que chacun de nous puisse célébrer Noël dans la paix, dans le partage et dans l’ouverture aux autres. Que l’on retrouve vraiment le sens de Noël. C’est devenu une affaire commerciale aujourd’hui. Le pape a publié, début décembre, un très beau texte sur le sens spirituel de la crèche. Je m’en servirai d’ailleurs pour mon homélie le jour de Noël. Nous devons retrouver le sens de Noël, Jésus qui vient au milieu des hommes. C’est Dieu avec nous et nous avec Dieu. Si Dieu s’est abaissé en devenant un homme, c’est pour élever l’Homme jusqu’à lui. C’est un message d’espérance, destiné à faire reculer le mal dans le monde. »

La foi à Monaco

« Je n’ai pas observé de changement majeur sur ce plan-là depuis mon arrivée. L’époque a évolué, c’est sûr, et la foi se manifeste à travers beaucoup d’engagements de la part des chrétiens. Les jeunes n’adhèrent pas toujours à certaines cérémonies traditionnelles, mais je n’ai pas l’impression que la foi ait reculé. »

Le rôle de l’archevêque

Comme tout évêque, il doit prendre soin de tout le monde. Ici, dans un pays où la religion catholique est la religion de l’État, il est consulté sur certains sujets. L’archevêque doit donc intervenir, parfois fortement, pour rappeler le point de vue de l’Église et défendre des positions (lire par ailleurs).

La religion d’État

« Concilier évolution de la société et religion d’État n’est pas toujours facile. J’essaie de tenir compte de ces évolutions mais il y a des lignes rouges que l’on ne peut pas franchir, sinon il faut changer la Constitution. »

Les pouvoirs du prince

« Certains voudraient réduire les pouvoirs du prince. Le souverain a tous les pouvoirs, même s’il y a un Conseil national qui fait des propositions, qui vote des lois et le budget. Le prince est prince par la grâce de Dieu. Si vous enlevez ce pilier historique qui date de 700 ans, le prince va se retrouver tout nu. Le prince fait l’unité du pays. Il est nécessaire qu’il conserve ses pouvoirs. »

Travail du dimanche

« Le dimanche est à la fois le jour de Dieu, où l’on peut le célébrer ou pas, mais c’est aussi le jour de l’homme. S’il n’y a plus un jour de la semaine où tout le monde peut se retrouver en famille ou dans une vie sociale, c’est la fin de notre société. Ma question était celle-ci : quelle société voulons-nous ? Je comprends bien que des services doivent fonctionner même le dimanche. Mais il faut que cela reste une exception et que le dimanche ne soit pas banalisé, un jour comme les autres. Ceux qui travaillent le dimanche doivent être respectés et payés en conséquence. Nous sommes arrivés à un compromis. »

IVG

« L’avortement reste toujours répréhensible, à mes yeux. Nous, chrétiens, défendons la vie, du commencement jusqu’à la fin. Pas d’euthanasie ni d’avortement, donc. En revanche, la femme qui a avorté, il ne faut pas l’accabler, la mettre en prison. L’Église, elle-même, accorde le pardon. L’État peut donc faire la même chose. C’est le sens de cette loi. En revanche, l’avortement reste interdit à Monaco. C’est une ligne rouge pour l’Église. Sans quoi, ce n’est plus la peine d’avoir une religion d’État. »

Contrat de vie commune

« Pourquoi avoir rédigé ce courrier ? Parce que, malgré toutes les discussions que nous avions, nous n’arrivions pas à avancer.

Il y avait des marchandages. Ce n’était plus possible. Je ne voulais pas que le mariage soit dévalué et mis sur le même pied que l’union libre ou le concubinage. Je voulais faire entrer dans la loi d’autres cas. Exemple : une fille qui vient vivre chez son père malade. Le jour où le père meurt, le contrat de location étant au nom du père, la fille était mise dehors.

Il fallait qu’elle soit protégée. Je voulais que le champ de ce texte soit élargi, et il n’y avait pas moyen de s’entendre. J’ai donc rédigé une lettre un peu sévère. Je ne regrette pas ce courrier privé, tout en sachant qu’il ne resterait pas privé. Finalement, les gens qui l’ont diffusée (Monaco-Matin, du 23 octobre) m’ont rendu service. Ce fut un moment difficile mais cette médiatisation a été utile puisque cela a fait bouger les choses.

Le prince lui-même a réagi (Monaco-Matin du 19 novembre). Depuis le début, il était d’accord avec moi sur ce sujet. »