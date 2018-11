Mercantour écotourisme prête à réinvestir la Roya

Lancée en 2012, et destinée aux six vallées qui constituent le Parc national du Mercantour, l'association « Mercantour écotourisme » reprend - localement - du poil de la bête. Et entend bien (re)conquérir les vallées de la Roya et de la Bévéra. Avec pour principal objectif un mot inclus dans son nom : l'écotourisme. Notion encore méconnue qui tend pourtant à s'imposer comme l'avenir du tourisme, même s'il a vocation à ne s'adresser qu'à une niche.

« Il a pour synonyme le "tourisme durable". Il s'agit d'un tourisme qui reste à échelle humaine, ne met...