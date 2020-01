Les Barbajuans ont remporté une très belle victoire dimanche en Corse sur le terrain de Bastia XV (14-19). Les joueurs de Christophe Milaret, après deux échecs consécutifs, ont, en effet, renoué avec le succès et se hissent du coup en troisième position (sur huit) au classement avec 18 points. « On avait à cœur d’effacer nos deux récentes défaites et on a réalisé un gros match. Je suis très content de l’implication des garçons qui ont défendu bec et ongles ce résultat. Face à une équipe très joueuse, on a repris de belle manière en 2020 en corrigeant nos lacunes », se réjouit l’entraîneur du XV mentonnais. Un entraîneur qui a même rechaussé les crampons durant soixante bonnes minutes se payant le luxe d’inscrire un essai.